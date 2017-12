Robben laat duel met PSG nog aan zich voorbij gaan

Video Nederland voor het eerst sinds 1998 al voor winterstop klaar in Europa

24 november Voor het eerst in bijna twintig jaar heeft Nederland na de winter geen enkele vertegenwoordiger meer in de Europese competities. Vitesse zag donderdag in Rome tegen Lazio (1-1) het laatste sprankje hoop op een vervolg in de Europa League vervliegen. Landskampioen Feyenoord weet na vijf nederlagen in de Champions League ook al dat het Europese seizoen er na de laatste groepswedstrijd op zit.