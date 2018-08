Robben appt Ten Hag: ‘Geweldige loting’

Door Daniël Dwarswaard



De telefoon van Ten Hag bleef maar piepen. Eén van de berichtjes kwam van Arjen Robben, één van de sterren van Bayern München. Ten Hag: ,,Arjen stuurde dat hij het een geweldige loting vond. Ik ben het daar mee eens. Een wensloting om tegen mijn oude club Bayern Munchen te spelen. Dat is toch ook een beetje mijn club geworden. Ik ken de stad, het stadion, de cultuur. Dat maakt het voor mij persoonlijk extra speciaal. Maar ik denk dat het ook voor onze fans een mooie tegenstander is. Goed te bereizen en Nederland tegen Duitsland is altijd mooi. Bayern is voor velen een voorbeeldclub, dus het is prachtig om daar tegen te spelen.’’



Vanzelfsprekend is Bayern de grote favoriet in de poule van Ajax. Door de indeling met ook Benfica en AEK Athene noemt Ten Hag de groep ‘perspectiefrijk’. ,,De ware kracht van Benfica en AEK moet ik de komende periode ontdekken. AEK is de kampioen van Griekenland en Benfica is altijd een goede club in Europees verband.’’