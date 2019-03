Red Bull Salzburg-nederlaag goed nieuws voor Nederlands voetbal

Dat zit zo. Op basis van de zogeheten UEFA-coëfficiëntenranglijst wordt bepaald hoeveel Europese plekken ieder land krijgt en in welke voorrondes de clubs eventueel moeten instromen. Op die lijst - waarvoor alle in Europa actieve clubs per land punten kunnen verzamelen - is de elfde plek van levensbelang. Die positie betekent namelijk dat de landskampioen van 2020/21 weer rechtstreeks toegang krijgt tot de Champions League. Afgelopen seizoen was dat in Nederland niet het geval: PSV moest voorrondes spelen, terwijl ook de kampioen van het huidige seizoen niet verzekerd zal zijn van een startbewijs.

Nederland is met Oostenrijk momenteel verwikkeld in een hevige strijd om die elfde plek, beide landen hebben nog maar één troef in handen. Ajax komt uit in de Champions League, Red Bull Salzburg speelt in de Europa League. Door de verrassende zege van de Amsterdammers bij Real Madrid wipte Nederland dinsdag weer over Oostenrijk heen, waarna Salzburg gisteravond met 3-0 verloor bij Napoli. Daardoor staan ‘we’ nog wat steviger op die gunstige plek.

De resultaten van afgelopen week zijn in twee opzichten goed nieuws voor Nederland. Ten eerste is de kans groot dat Salzburg over één wedstrijd (de return tegen Napoli) klaar is in Europa en daarna geen punten meer voor de coëfficiëntenlijst kan halen. Natuurlijk kunnen ze de return tegen de Italianen nog wel winnen: dat zou weer slecht nieuws zijn voor Nederland. Een nieuwe nederlaag of een gelijkspel van Salzburg volgende week betekent hoe dan ook dat Nederland elfde blijft.

Ten tweede speelt Ajax op zijn beurt nog minimaal twee duels waarin het punten kan verzamelen. Uiteraard is de kans aanwezig dat de ploeg van Erik ten Hag in de kwartfinale van het miljardenbal een ijzersterke tegenstander treft, maar zege(s) bij de laatste acht leveren belangrijke extra punten op.