Record gloort voor Youssoufa Moukoko (15) in Champions League

Moukoko, die in Kameroen werd geboren, heeft dit jaar tot en met de laatste groepswedstrijd op 8 december de tijd om het record in de Champions League op zijn naam te brengen. Dortmund speelt na 20 november in de Champions League tegen Club Brugge, Lazio en Zenit Sint-Petersburg.



De huidige recordhouder is de Nigeriaan Celestine Babayaro, die op 23 november 1994 namens Anderlecht debuteerde in de Champions League op een leeftijd van 16 jaar en 87 dagen.