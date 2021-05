Rebellerende clubs staan 5 procent Europese inkomsten af vanwege Super League-avontuur

Solskjaer hoopt op herhaling van EL-succes in 2017: ‘Graag nog een keer beleven’

29 april Manchester United wil bijzonder graag de Europa League winnen. Dat de eigenaar van de club ruim een week geleden nog in de Super League wilde stappen doet daar niets aan af. Dat zegt coach Ole Gunnar Solskjaer aan de vooravond van de halve finale in de Europa League tegen AS Roma.