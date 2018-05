Real recordhouder met zeven finaleplaatsen

Cristiano Ronaldo staat zelf voor de zesde keer in de eindstrijd van de Champions League. Met Manchester United won de Portugees de beker in 2008, een jaar later moest zijn Engelse ploeg in de finale buigen voor FC Barcelona. Ronaldo pakte met Real Madrid de Champions League drie keer in de afgelopen vier jaar. Alleen Francisco 'Paco' Gento, Paolo Maldini (beiden acht keer) en Alfredo Di Stefano (zeven keer) stond vaker in de finale van het belangrijkste Europese bekertoernooi.