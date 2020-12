Real probeert tegen Gladbach CL-afgang te voorkomen, ook Inter en Atlético in gevarenzone

Video Goal en assist van Vormer, maar Club Brugge wint niet van Lazio en gaat Europa League in

8 december Club Brugge was er vanavond heel dichtbij, maar is er niet in geslaagd om Lazio te verslaan: 2-2. De negentienjarige Charles De Ketelaere schoot in de 93ste minuut nog tegen de lat, maar door het gelijkspel bleef Brugge derde in poule F en moet het begin 2021 verder in de Europa League. Borussia Dortmund (13 punten) en Lazio (10 punten) gaan naar de achtste finales in de Champions League, Club Brugge eindigt met 8 punten als derde.