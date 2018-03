Real neemt Modric en Kroos mee naar Parijs

Zinédine Zidane neemt liefst 24 spelers mee naar zijn geboorteland, onder wie dus Kroos en Modric. De Duitse middenvelder was drie weken uit de roulatie vanwege een knieblessure en de Kroaat miste een flink deel van februari vanwege een spierkwetsuur. Ze hervatten gisteren in Madrid de groepstraining. Modric en Kroos kwamen op 15 februari voor het laatste in actie in de heenwedstrijd tegen PSG.



PSG mist morgen in elk geval Neymar, die vorige week in Brazilië een operatie aan zijn rechtervoet onderging. De aanvalsleider komt dit seizoen niet meer in actie voor de Franse kampioen.