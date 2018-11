Real mist drie verdedigers in Tsjechië

FC Barcelona geeft nog niks prijs over meespelen Messi tegen Inter

5 november Het is nog niet zeker of Lionel Messi inzetbaar is bij FC Barcelona in de wedstrijd in de Champions League tegen Internazionale. ,,We moeten de training afwachten en kijken hoe hij zich voelt,” zei coach Ernesto Valverde. ,,Gezien zijn spel en zijn bewegingen gaat het goed, maar we moeten het afwachten.’'