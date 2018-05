Real Madrid: ultieme club om te haten óf te omarmen

Twee halve finales slecht spelen en tóch weer in de Champions League-finale, ongelofelijk. Als Manuel Neuer gewoon had gekeept in beide wedstrijden, was het nooit gebeurd. De beste keeper van de wereld die vervangen wordt door een grabbelaar, die mazzel kan echt alleen Real Madrid hebben.



Wanneer en waarom het precies is ontstaan, die blinde antipathie tegen die club, ik weet het niet meer. Het heeft in ieder geval niets te maken met fan zijn van Barcelona, want dat ben ik niet. Misschien is het omdat mijn beste vriend diehard Real-fan is (hij heeft het woord ‘BAM’ steevast staan in de app voor het geval er gescoord wordt) en het bij een pot bier nu eenmaal lekkerder discussieert. Maar ik denk zelf dat het vooral komt door de spelers en trainers die ze daar afgelopen 15 jaar hebben gehad. Zuigers en houthakkers, stuk voor stuk, gunfactor nul.