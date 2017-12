Real Madrid treft PSG in achtste finales, Robben tegen Babel

Robben tevreden met CL-loting: 'Besiktas is een mooie uitdaging'

13:37 Op papier heeft Bayern München het met Besiktas als tegenstander niet slecht getroffen bij de loting voor de achtste finales van de Champions League, maar Arjen Robben is op zijn hoede voor de Turkse kampioen. ,,Dit is een mooie uitdaging, ik heb nog nooit tegen Besiktas gespeeld'', zei de aanvaller, die herstellende is van een spierblessure. ,,We moeten ons goed voorbereiden en voorzichtig zijn.''