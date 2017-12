'Real Madrid tegen PSG had de finale kunnen zijn'

Real Madrid tegen Paris Saint-Germain had zomaar de finale van de Champions League kunnen zijn, maar de twee Europese topclubs treffen elkaar al in de achtste finales. ,,Gezien de kracht van beide clubs, hadden we elkaar ook in de eindstrijd kunnen treffen'', zei directeur Emilio Butragueño van Real Madrid, de titelhouder in het belangrijkste Europese bekertoernooi. ,,Het is een beetje vroeg om nu al tegenover elkaar te staan.''