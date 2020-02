Real Madrid tegen Manchester City: een ware CL-kraker

Gaan de Ajax-jon­kies het doen tegen Getafe?

7:00 Ajax maakt zich op voor de clash met Getafe morgen in de Johan Cruijff Arena. De 2-0 nederlaag moet worden weggepoetst, anders is het Europese avontuur al voorbij. De vraag is: krijgt de jeugd de sleutel in handen? Zij wachten op hun eigen ‘Nigel de Jong-momentje’.