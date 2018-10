Real Madrid heeft nu al heimwee naar goals Ronaldo

De laatste keer dat Real Madrid drie wedstrijden op rij niet wist te scoren, was onder Fabio Capello in het seizoen 2006/2007. Toen zorgden Recreativo Huelva (3-0), Deportivo La Coruña (2-0) en Real Betis (0-0) voor die reeks. Dat seizoen was tevens ook de laatste keer dat Real Madrid een van de eerste twee wedstrijden in de groepsfase van de Champions League verloor. CSKA Moskou is daarmee de opvolger van Olympique Lyon, dat destijds met 2-0 won.



Nog een statistiek waarmee het gemis van Ronaldo wordt onderstreept: Real Madrid wist voor het eerst in 29 Champions League-wedstrijden niet te scoren. Kortom: Real Madrid had gisteren best de 121ste Champions League-goal van Ronaldo kunnen gebruiken. Iets wat de Portugees overigens ook niet namens Juventus tegen Young Boys (3-0) kon doen wegens een schorsing.