Real Betis duwt Gattuso dieper in de zorgen, Arsenal wint voor elfde keer op rij

AC Milan staat in de Serie A op een zeer teleurstellende twaalfde plaats en ging zondagavond met 1-0 onderuit in de stadsderby tegen Internazionale, door een goal van Mauro Icardi in blessuretijd.

Volledig scherm Gennaro Gattuso ziet de bui al hangen. © Getty Images Vanavond werd AC Milan in eigen stadion volledig weggespeeld door Real Betis, de nummer elf van de Spaanse competitie. Antonio Sanabria maakte na een halfuur spelen de 0-1 op aangeven van Giovani Lo Celso.



De 22-jarige Argentijn, die dit seizoen door Betis wordt gehuurd van PSG, maakte er na 54 minuten spelen zelf 0-2 van met een prachtig schot in de kruising met zijn linkerbeen. Invaller Patrick Cutrone maakte er na 83 minuten nog wel 1-2 van namens AC Milan, maar daar bleef het bij. AC Milan claimde in de slotminuut nog een strafschop, maar scheidsrechter Bas Nijhuis oordeelde terecht dat de tackle van Real Betis-verdediger Marc Bartra op de bal was en niet op de benen van Samuel Castillejo. In blessuretijd kreeg de gefrustreerde Castillejo (AC Milan) zelf nog wel rood na een schandalige overtreding op de benen van Lo Celso.

Real Betis gaat door de overwinning aan kop in poule F met zeven punten na drie duels, AC Milan volgt met zes punten. Olympiakos (vier punten) won vanavond in Luxemburg met 0-1 op bezoek bij het nog puntloze F91 Dudelange.

Arsenal wint voor elfde keer op rij

Volledig scherm Danny Welbeck maakte de winnende goal voor Arsenal tegen Sporting Lissabon. © Getty Images Arsenal won in groep E met 0-1 op bezoek bij Sporting Lissabon door een goal van Danny Welbeck in de 78ste minuut. De ploeg van de nieuwe Spaanse coach Unai Emery won daarmee alweer voor de elfde wedstrijd op rij in alle competities.



In poule A won FC Zürich in eigen stadion met 3-2 van Bayer Leverkusen, dat nog wel op voorsprong kwam door twee zeer fraaie en vrijwel identieke goals van Karim Bellarabi. AEK Larnaca speelde met 1-1 gelijk tegen Ludogorets Razgrad. Voormalig Ajax-aanvaller Jody Lukoki opende na zeven minuten de score voor de club uit Bulgarije.

In poule B won RB Leipzig met 2-0 van Celtic door goals van Mattheus Cunha en Bruma. Red Bull Salzburg won met 3-0 van Rosenborg BK, dat puntloos onderaan staat.

In poule C verloor FC Kopenhagen voor eigen publiek met 0-1 van Slavia Praag door een goal van Jan Matousek. In dezelfde poule won Zenit Sint-Petersburg in Rusland met 2-1 van Girondins de Bordeaux, onder meer door een fraaie kopgoal van spits Artem Dzyuba.

Volledig scherm Artem Dzyuba (links) schudt Pablo van Bordeaux van zich af. © AP

In poule D speelde Fenerbahçe met 2-2 gelijk bij Anderlecht. De Belgen kwamen door twee goals van Zakaria Bakkali nog wel op een 2-0 voorsprong, maar door goals van Michael Frey (‘53) en Hasan Ali Kaldirim (‘57) kwam de ploeg van Phillip Cocu nog op gelijke hoogte in Brussel. Dinamo Zagreb won in Slowakije met 1-2 bij Spartak Trnava.