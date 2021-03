Rangers over de rooie na ‘racistische opmerking’ Slavia Praag

,,Het is nu aan de UEFA. Ik hoop dat deze zaak niet onder het tapijt wordt geveegd”, zei Gerrard. Op tv-beelden is te zien dat Kudela tijdens een blessurebehandeling van één van zijn teamgenoten naar Kamara loopt en, met zijn hand er voor, iets in het oor van de middenvelder roept. Het leidde tot een flink opstootje in het toch al verhitte duel, met twee rode kaarten voor de Rangers. ,,Andere spelers die in de buurt stonden, hebben het ook gehoord”, zei Gerrard. ,,Hier moet snel iets gebeuren, want zo’n situatie is niet normaal. Als ik iets tegen je wil zeggen op het voetbalveld, waarom zou ik dan mijn hand voor mijn mond houden en naar je oor gaan? De tegenstander zal wel zeggen dat we liegen, maar het is nu aan de UEFA.”