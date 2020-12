Ramos en Carvajal keren terug bij Real voor cruciaal CL-duel onder leiding Kuipers

Centrale verdediger Ramos liep op 17 november een dijbeenblessure op in het duel van Spanje met Duitsland (6-0). Zonder de Spaanse recordinternational is de defensie van Real Madrid nogal kwetsbaar. Van de laatste negen wedstrijden in de Champions League waarin Ramos ontbrak, verloor de 'Koninklijke' er zeven.



Zidane kan in de afsluitende thuiswedstrijd niet beschikken over aanvaller Eden Hazard en de middenvelders Federico Valverde en Martin Ødegaard. Het duel in Madrid staat onder leiding van arbiter Björn Kuipers.

Real Madrid moet winnen van Borussia Mönchengladbach om zich op eigen kracht voor het 24e opeenvolgende jaar te plaatsen voor de knock-outfase van de Champions League.