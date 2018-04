Rakitic vanavond onder het mes: vinger gebroken

Valverde: Roma heel goed, Barça niet

10 april Coach Ernesto Valverde van Barcelona sprak van een zeer pijnlijke avond in Rome. ,,Daar bestaat geen twijfel over'', verzuchtte hij na de dramatische nederlaag tegen AS Roma (3-0). Daardoor ging de Italiaanse ploeg zeer verrassend naar de laatste vier in de Champions League, na de royale verliespartij van 4-1 vorige week in Camp Nou.