PSV won thuis alle officiële duels van Oostenrijkse ploegen

Tegen LASK Linz speelde PSV nog nooit. In totaal waren er zes tweeluiken tegen de tegenstander van vanavond, laatstelijk in 2014. PSV won toen uit en thuis van St. Pölten en plaatste zich daarmee voor de vierde en laatste voorronde van de Europa League in seizoen 2014-2015. Drie jaar ervoor wist PSV zich via winst in eigen huis (5-0) en een gelijkspel in Oostenrijk bij SV Ried (0-0) te plaatsen voor de Europa League-groepsfase. In dat duel maakte Helmonder Maikel Verkoelen zijn Europese debuut. Hij kwam tot twee wedstrijden voor PSV en speelde nimmer in de eredivisie voor de Eindhovenaren.