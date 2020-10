PSV treft PAOK in EL-groepsfase, Feyenoord tegen CSKA Moskou

De drie Nederlandse voetbalclubs die zich hebben geplaatst voor de groepsfase van de Europa League weten welke tegenstanders ze daarin treffen. PSV, dat bij de loting in pot 1 van de groepshoofden zat, gaat in groep E richting het zuiden van Europa. De Eindhovenaren treffen de Griekse club PAOK, de Spaanse debutant Granada en Omonia Nicosia uit Cyprus.

AZ heeft op papier de zwaarste loting. De ploeg van trainer Arne Slot, die in de derde voorronde van de Champions League werd uitgeschakeld en zo richting de groepsfase van de Europa League stroomde, werd in groep F gekoppeld aan de Italiaanse topclub Napoli, Real Sociedad uit Spanje en de Kroatische ploeg Rijeka. Bij Napoli spelen heel wat spelers met een verleden in de eredivisie, onder wie Dries Mertens, Hirving Lozano en Arek Milik.

Feyenoord gaat richting Oost-Europa voor duels met de Russische topclub CSKA Moskou en Dinamo Zagreb uit Kroatië. De ploeg van trainer Dick Advocaat treft ook Wolfsberger AC uit Oostenrijk in groep K. De eerste speeldag van de Europa League is donderdag 22 oktober, gevolgd door wedstrijden 29 oktober, 5 november, 26 november, 3 december en 10 december.

Peter Bosz

Trainer Peter Bosz werd met Bayer Leverkusen in groep C gekoppeld aan Slavia Praag, Hapoel Beer-Sheva en Nice. International Steven Bergwijn neemt het met Tottenham Hotspur in groep J op tegen Ludogorets, LASK Linz en Antwerp FC.

De finale van de Europa League staat voor 26 mei 2021 op het programma en wordt dan gespeeld in Gdansk. Het was de bedoeling dat de eindstrijd van afgelopen seizoen al in de Poolse stad zou zijn, maar vanwege het coronavirus besloot de UEFA om vanaf de kwartfinales alle wedstrijden in Duitsland te spelen. Sevilla greep in Keulen de eindzege door Internazionale in de finale met 3-2 te verslaan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.