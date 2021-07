PSV treft Celtic-bedwinger uit Denemarken

Samenvatting Franse media kraken Neymar na uitschake­ling: ‘Hij walgt van zijn ploeggeno­ten’

5 mei Neymar wilde zo graag schitteren in de halve finales van de Champions League tegen Manchester City, maar zag daardoor vooral zijn ploeggenoten over het hoofd. Dat is de teneur in Franse media, waar het optreden van de sterspeler van Paris Saint-Germain als ontluisterend wordt omschreven.