PSV toont zich na woorden Gakpo snelle leerling tegen PAOK

De boodschap die Cody Gakpo zondag na de uitwedstrijd van PSV tegen FC Twente (1-1) gaf was duidelijk. Tegen PAOK Saloniki toonde het elftal van trainer Roger Schmidt zich donderdag in de Europa League in dat opzicht een snelle leerling.

Gakpo sprak dit weekend: ,,We spelen al een tijdje samen. Het is belangrijk dat we elkaar goed aanvullen en dat we elkaar ook goede ballen gunnen om te kunnen scoren”, aldus de aanvaller, die daarmee min of meer aangaf dat de Eindhovenaren de wedstrijd in Enschede gewoon hadden gewonnen als iedereen, vooral voorin, wat meer oog voor elkaar had gehad. PSV speelde in de Grolsch Veste een uur lang uitstekend voetbal maar liet vele kansen onbenut.

Donderdag volgde herstel. Na een zwakke beginfase, waarin de Grieken al snel een 2-0-voorsprong namen, bleef PSV juist als team voetballen en toonde het zich in aanvallend opzicht ook nog eens bijzonder efficiënt. PSV won met 3-2 en blijft zo in de race voor een langer verblijf in het tweede Europese toernooi. ,,Als team hebben we het goed besproken de laatste dagen”, zei Gakpo. ,,We moeten elkaar motiveren om de juiste keuzes te maken. Dan zijn we als team tot veel in staat.”

De 21-jarige Eindhovenaar gaf zelf het goede voorbeeld. Voor rust zorgde hij met een schot door de benen van de doelman voor de aansluitingstreffer en kort na de pauze stond hij met een fraaie assist aan de basis van de 2-2 van Noni Madueke. Gakpo wordt met de wedstrijd bepalender voor PSV en als hij die lijn de komende maanden doortrekt is het niet gek als bondscoach Frank de Boer, die zijn naam al vaak liet vallen, in maart voor het eerst bij Oranje haalt.

De 3-2 van PSV kwam ook tot stand uit een combinatie. Donyell Malen zette Eran Zahavi met een fraaie steekpass vrij voor de keeper, maar de Israëliër zag zijn inzet gestopt. Malen was in de rebound wel trefzeker. ,,Dit was toch een soort finale voor ons. We doen weer mee”, wist Gakpo.

Vallen en opstaan

Pablo Rosario speelde op het middenveld ook een belangrijke rol. ,,Dit was echt een mentale overwinning, zeker als je op deze manier aan de wedstrijd begint”, aldus de 23-jarige 1-voudig international, die het PSV na rust als geheel beter vond doen. ,,We hebben als team bewogen, zowel naar voren als naar achteren. Ik denk dat we in heel wat wedstrijden hebben laten zien dat we goed kunnen voetballen. Nu is het zaak om dat 90 minuten vol te houden. Dat gaat met vallen en opstaan.”

Trainer Roger Schmidt was opgelucht maar ook trots. ,,Onder druk en in een moeilijke situatie hebben we teamspirit laten zien. In balbezit was de samenwerking voorin goed, de aanvallers hadden oog voor elkaar. Als we meer vertrouwen hebben, komen de aanvallers in situaties waarin ze nog meer kunnen bereiken” zei hij.