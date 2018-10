PSV tegen Tottenham op jacht naar eerste punten

Fotoserie De terugkeer van Cristiano Ronaldo op Old Trafford in beeld

11:18 Cristiano Ronaldo speelde van 2003 tot 2009 zijn thuiswedstrijden op Old Trafford, het stadion van Manchester United. Gisteravond keerde de 33-jarige Portugees hier terug, nu als de grote vedette van Juventus. Zijn terugkeer in The Theatre of Dreams in beeld.