PSV-opponent FC Basel onderuit in Zwitserse competitie

FC Basel begon het seizoen vorige week nog goed met een 1-4 zege bij FC Sion. Daar leek afgelopen dinsdag ook nog een knappe 1-2 zege bij PSV bij te komen, maar de Eindhovenaren wonnen door late goals van Sam Lammers en Donyell Malen nog met 3-2 in de heenwedstrijd in de tweede voorronde van de Champions League. Komende dinsdag (20.00 uur) is de return in Basel.



Vanavond verloor Basel dus al voor eigen publiek in de tweede speelronde van de Zwitserse competitie. Cedric Itten scoorde in de 25ste minuut en 80ste minuut (penalty) namens FC St. Gallen. Tussendoor maakte Kemal Ademi in de 57ste minuut gelijk namens FC Basel.