PSV met fitte selectie spelers naar Londen

Finale Champions League (2021) in München of Sint-Petersburg

1 november München en Sint-Petersburg zijn in de race om de finale van de Champions League van 2021 te organiseren. De Europese voetbalbond UEFA maakte bekend dat in totaal elf bonden interesse hebben getoond in het organiseren van een van de finales in de clubtoernooien. De definitieve keuze zal worden gekaakt in mei of juni volgend jaar.