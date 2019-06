PSV loot Basel in tweede voorronde Champions League

Als PSV deze ronde doorkomt dan speelt het komend seizoen op z'n minst in de groepsfase van de Europa League. Bij uitschakeling door Basel moet PSV in de derde voorronde van de Europa League aantreden. FC Basel eindigde afgelopen seizoen als tweede in de Zwitserse competitie, met 20 punten achterstand op kampioen Young Boys. Ricky van Wolfswinkel maakte in 32 competitiewedstrijden 13 doelpunten voor Basel.



Vorig jaar was Basel ook al de tegenstander van een Nederlandse ploeg. Toen werd Vitesse uitgeschakeld. De Zwitserse club won beide wedstrijden met 1-0. Van Wolfswinkel scoorde toen in Arnhem.