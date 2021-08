PSV hoopt op Götze als gids in ‘finale’: ‘De spanning van alles of niets, naar dat gevoel was ik weer op zoek’

Van Ginkel tevreden met optreden van PSV: ‘We moesten scherp zijn en waren dat ook’

28 juli Marco van Ginkel zorgde er met zijn 0-2 voor dat de wedstrijd definitief was gespeeld. PSV kwam woensdagavond geen moment in de problemen tegen Galatasaray en plaatste zich ogenschijnlijk zonder veel moeite voor de derde voorronde van de Champions League. ,,Alleen dat Olivier Boscagli er volgende wedstrijd niet bij is, is zuur.”