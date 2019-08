PSV-beul FC Basel op eigen veld onderuit tegen LASK Linz

Alle doelpunten vielen na de pauze. Gernot Trauner zette de bezoekers uit Oostenrijk in de 50ste minuut op voorsprong. De Braziliaanse spits João Klauss verdubbelde die voorsprong acht minuten voor tijd. In de 87ste minuut wist Luca Zuffi nog wel te scoren namens FC Basel, waardoor de spanning in het tweeluik blijft.



De return is komende dinsdag in Oostenrijk.



In de derde voorronde werden nog vier duels gespeeld. FC Porto won dankzij een doelpunt vlak voor tijd van Sérgio Oliveira met 0-1 op bezoek bij Krasnodar. İstanbul Başakşehir verloor thuis ook met 0-1: Olympiakos pakte de zege dankzij een treffer van Giorgos Masouras. Eljero Elia viel ruim twintig minuten voor tijd in bij de thuisclub.



Verder bleven CFR Cluj en Celtic steken op 1-1 en won Rosenborg BK overtuigend op bezoek bij NK Maribor: 1-3.