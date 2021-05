PSG met tijdig fitte Mbappé naar return in Manchester

Europa League Ajax met herstelde Stekelen­burg naar AS Roma

14 april Ajax kan donderdag in de kwartfinale van de Europa League tegen AS Roma over Maarten Stekelenburg beschikken. De doelman miste vorige week de eerste ontmoeting in Amsterdam (1-2) wegens een blessure. Kjell Scherpen, de vervanger van Stekelenburg, ging in de fout bij de 1-1 van AS Roma.