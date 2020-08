PSG-doelman Navas haalt halve finale CL niet

Luuk de Jong: ‘Ik sta klaar als ik nodig ben’

7:42 Luuk de Jong was bij Sevilla met de 2-1 de matchwinner in de halve finale van de Europa League. ,,Ik heb altijd gezegd dat ik klaar sta als ik nodig ben", zei de 29-jarige spits die toegaf dat hij het best lastig had gehad in de wedstrijden waarin hij niet mocht beginnen.