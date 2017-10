Promes schittert bij Spartak Moskou, monsterzege Liverpool

Babel belangrijk voor trotse koploper Besiktas

23:32 Besiktas blijft winnen in de Champions League. De Turkse kampioen versloeg na FC Porto en RB Leipzig dinsdagavond ook AS Monaco. In het Stade Louis II in Monaco werd het 2-1 voor de bezoekers uit Istanbul, waarbij Ryan Babel de assist gaf voor de winnende treffer van Cenk Tosun.