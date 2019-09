Promes op zijn plek bij Ajax: ‘Hier ben ik blij en gelukkig’

Vroeger als ballenjongen in de Arena en later als speler van Spartak Moskou maakte Promes al kennis met de koningsklasse van het clubvoetbal. ,,Dat was heel speciaal", vertelt de 27-jarige Amsterdammer. ,,Voor mij was de Champions League ook een belangrijke reden om hier terug te keren. Ik heb vorig seizoen alle Europese wedstrijden gezien. Real vernederd, Juventus eruit geknikkerd en tegen de Spurs te weinig gekregen. Ze kennen Ajax weer in Europa. Hopelijk komen we weer zo ver." Het Europese avontuur van Ajax liet zich vorig jaar net zo lastig voorspellen als de loopbaan van Promes. Weggestuurd in de jeugd van Ajax en na het faillissement van HFC Haarlem terechtgekomen bij FC Twente. Erik ten Hag, zijn huidige trainer bij Ajax, leerde hem bij Go Ahead Eagles wat er van een profvoetballer wordt gevraagd. Promes begreep dat op een gegeven moment zo goed dat hij in 135 duels voor Spartak Moskou maar liefst 66 keer scoorde en 34 assists leverde. Sevilla betaalde 20 miljoen euro voor de tweemaal als beste speler van de Russische competitie verkozen aanvaller. Al na een jaar keerde Promes terug bij Ajax.

,,Veel mensen snappen daar niets van", merkt Promes. ,,Maar die mensen dachten ook dat het in Rusland altijd koud was. En die leverden ook kritiek op mij terwijl ze me nooit bij Spartak zagen voetballen. Ik wil bij Ajax weer die succesvolle voetballer van Spartak zijn. Ik wil kampioen worden, ver in de Champions League komen, veel assists leveren en heel vaak scoren. Hier bij Ajax kan ik ook op mijn beste posities spelen, achter de spits of als linksbuiten. Hier ben ik blij en gelukkig."



Toch verlopen de eerste maanden van het seizoen nog niet naar helemaal naar wens voor Promes. Hij was even geblesseerd en zat vaker dan hem lief was op de bank omdat Ten Hag voor Dusan Tadic, Hakim Ziyech, Donny van de Beek en David Neres koos. ,,Dat is logisch want zij hebben het vorig jaar fantastisch gedaan", zegt de aanvaller voor wie een plekje in het elftal vrij kwam nadat Van de Beek geblesseerd raakte.



,,Natuurlijk ben ik blij dat Hakim, Donny en Neres zijn gebleven. Dat maakt Ajax sterker. Volgens mij kunnen we ook allemaal samen spelen, maar dat is aan de trainer. Uiteindelijk stel ik mezelf op. Een goede Promes speelt, die zet je niet op de bank."