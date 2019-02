Promes met Sevilla eenvoudig door in Europa League

Na de 0-1 zege van vorige week donderdag in Stadio Olimpico in Rome, was Sevilla ook vanavond weer duidelijk te sterk voor Lazio. Na twintig minuten spelen maakte Wissam Ben Yedder er op aangeven van zijn aanvalspartner Pablo Sarabia 1-0 van voor de thuisploeg. Sarabia was in de 78ste minuut zelf de maker van de 2-0, op aangeven van aanvoerder Jesús Navas. Kort daarvoor waren Franco Vázquez (Sevilla, twee keer geel) en Adam Marusic (Lazio) al van het veld gestuurd door scheidsrechter Anthony Taylor. Quincy Promes begon vanavond niet in de basis, maar viel al wel na vijf minuten in voor de geblesseerde Sergio Escudero. Sevilla won de UEFA Cup/Europa League in 2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15 en 2015/16.



Sevilla speelt komende zaterdag (16.15 uur) in de Spaanse competitie opnieuw thuis, dan tegen koploper FC Barcelona.



De wedstrijd tussen Sevilla en Lazio werd vanavond al gespeeld, omdat morgenavond in Sevilla ook Real Betis - Stade Rennes op het programma staat. De heenwedstrijd tussen die clubs eindigde vorige week donderdag in een 3-3 gelijkspel.