POLL | Wat is volgens jou de ideale Champions League-poule voor Ajax?

Podcast | ‘Perfecte start van het seizoen voor Feyenoord bij winst op Elfsborg en Utrecht’

6:00 Een avondje Europees voetbal vanavond met drie Nederlandse clubs in actie. Feyenoord speelt in Boras en lijkt zo goed als zeker van poulefase in de Conference League. ,,Dat levert Advocaat en de spelers van vorig seizoen geen bonus op’’, vertelt Mikos Gouka vanuit Zweden. ,,De huidige spelersgroep is wel in gesprek over een extra bonus. Maar het is toch gek. Als snap ik dat niemand in Rotterdam Berghuis een bonus gunt.’’