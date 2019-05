Pochettino met vertrouwen naar return: ‘Het is nog helemaal open’

,,In de eerste dertig minuten had Ajax heel veel energie”, zei hij. ,,Met die goal deden ze ons pijn. Zij waren veel frisser. Maar in de tweede helft hebben we ze ook onder druk gezet, met dank aan een goede invalbeurt van Moussa Sissoko. Die tweede helft geeft ons hoop op een plek in de finale.”



,,We moeten scoren in Amsterdam en we moeten ook winnen”, besefte Pochettino. ,,Maar dat kunnen we ook. Het is nog echt niet gespeeld.”



Pochettino verwacht dat Jan Vertonghen op tijd hersteld is voor het beslissende duel van volgende week woensdag met Ajax om een plek in de finale van de Champions League. De Belg viel al voor rust uit na een botsing met doelman André Onana. ,,Hij was duizelig, maar volgens mij gaat het wel weer. We hebben nog een week”, aldus de coach uit Argentinië.