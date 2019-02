Pissige Ronaldo sneert: ‘Ik heb vijf Champions Leagues, Atlético nul’

Cristiano Ronaldo beleefde woensdagavond geen fijne terugkeer in Madrid, de stad waar hij tussen 2009 en 2018 zoveel successen vierde als speler van Real Madrid. Bij de fans van Atlético Madrid is de Portugees minder populair en dat heeft hij duidelijk geweten. Daarop reageerde de supervedette als door een adder gebeten.

De ruim 60.000 fans van Los Colchoneros floten Ronaldo al voor de wedstrijd massaal uit bij het oplezen van de opstellingen, maar tijdens de wedstrijd veranderde dit al snel in spreekkoren. ‘Cristiano, verkrachter’, ‘Cristiano, betaal je belasting’ en ‘Cristiano, ga dood’ klonk het vanaf de tribunes. Of de 34-jarige sterspeler van Juventus daardoor uit zijn spel wordt gehaald is lastig te zeggen, maar buiten een gevaarlijke vrije trap in de openingsfase (gered door Jan Oblak) kon de Portugees nauwelijks zijn stempel op de wedstrijd drukken. Juventus verloor bovendien met 2-0 door goals van de Uruguyaanse verdedigers José María Giménez en Diego Godín in het laatste kwartier.

Ronaldo had nog wel een boodschap voor de fans van Atlético. Hij wees naar zijn vijf vingers, doelend op de vijf Champions Leagues en vijf Gouden Ballen die hij in zijn loopbaan won. Twee keer won hij met Real Madrid in de finale van Atlético, in 2014 na verlenging in Lissabon en twee jaar later in Milaan na strafschoppen.

Na de wedstrijd haalde Ronaldo nog even extra zijn gram. In de mixed zone stak hij wederom vijf vingers in de lucht, waarna hij in niet mis te verstane bewoordingen even de verhoudingen schetste. ,,Ik heb vijf Champions Leagues gewonnen”, sprak hij duidelijk. ,,En Atlético heeft er nul. Ik vijf, Atlético nul", herhaalde hij daarna nog maar eens.