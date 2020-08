Pavard met Bayern mee naar Lissabon in hoop op rentree

Road To Portugal Hoe Atlético en RB Leipzig de Champions Lea­gue-finalisten van 2019 eruit kegelden

15:25 Na Atalanta Bergamo - Paris Saint-Germain is het vanavond tijd voor de tweede kwartfinale in de Champions League: RB Leipzig - Atlético Madrid. De kwartfinales worden allemaal over één wedstrijd afgewerkt in Portugal. Dagelijks bekijken we de weg die de kwartfinalisten hebben afgelegd op weg naar de eindfase in Portugal. Vandaag: hoe Atlético de titelhouder versloeg en RB Leipzig geschiedenis schreef.