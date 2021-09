Paris Saint-Germain - Manchester City: duurste duel ooit? Zó gaven beide clubs miljarden euro's uit

Wie niet beter zou weten zou denken dat Paris Saint-Germain en Manchester City al jarenlang meedoen aan het WK geldsmijten. Het resultaat daarvan is dat vanavond de twee meest waardevolle selecties van dit Champions League-seizoen tegenover elkaar staan. De totale selectie van Manchester City vertegenwoordigt volgens Transfermarkt.nl een waarde van 1,05 miljard euro terwijl de waarde van de totale Paris Saint-Germain-selectie wordt geschat op 997,75 miljoen euro. Ter vergelijking: de totale waarde van de Ajax-selectie is 343,2 miljoen euro.



Tekst gaat verder onder de tabel.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Paris Saint-Germain

Drie jaar nadat bij Manchester City de financiële wind uit Abu Dhabi begon met waaien (2008), arriveerden in Parijs de Qaterese oliedollars van Qatar Sports Investments (2011). Het gevolg? Een ogenschijnlijk onophoudbare stroom van geld.

In het seizoen 2010/2011 werd Nenê voor 5 miljoen euro naar de Franse hoofdstad gehaald. Dat was die zomer, de laatste voor de Qaterese overname, de grootste uitgave. Vanaf de zomer van 2011 klotsten de centen uit de geldkraan in Parijs. Er werd direct voor 107,1 miljoen euro aan spelers uitgegeven met Javier Pastore als kersverse recordaankoop (42 miljoen euro). Een seizoen later volgden aankopen zoals Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic en Marco Verratti, evenals de transfervrije David Beckham om de nieuwe status van Paris Saint-Gemain als Europese topclub nog maar eens te bevestigen.

Prijzen sinds de overname:

Ligue 1 (7x)

Trophée des Champions (8x)

Coupe de France (6x)

Coupe de la Ligue (6x)

Tot op de dag van vandaag is de geldkraan nog bepaald niet gestopt met stromen. Hoewel er deze zomer ‘slechts’ 83 miljoen euro aan transfers werd uitgegeven door PSG lagen er topsalarissen klaar voor de transfervrije Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum en Gianluigi Donnarumma.



Gemiddeld werd in elf seizoenen tijd 127,24 miljoen euro per seizoen uitgegeven aan nieuwe spelers in Parijs, in totaal zo'n 1,4 miljard euro. Niet voor niets staan twee spelers van Paris Saint-Germain bovenaan op de ranglijst van duurste spelers ooit: Neymar (222 miljoen euro) en Kylian Mbappé (145 miljoen euro). Ter vergelijking: in hetzelfde tijdsbestek werd er slechts 453 miljoen euro verdiend aan spelers. Een simpel rekensommetje toont een negatieve transferbalans van ongeveer 1 miljard euro.



Bekijk hieronder de uitgaven van Paris Saint-Germain sinds de overname van Qatar Sports Investments. Tekst gaat onder de tabel verder.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Manchester City

Manchester City was in 2007 al in Thaise handen gevallen, maar een jaar later volgde al direct de overname van de Abu Dhabi United Group en de stempel uit het Midden-Oosten werd direct gedrukt met ruim 157 miljoen euro aan nieuwe spelers, onder wie Robinho, Nigel de Jong en Vincent Kompany. Het bleek slechts de start van een serie vol peperdure transferzomers met het seizoen 2017/18 als ultiem hoogtepunt. In dat seizoen werd liefst 317,5 miljoen euro aan nieuwe spelers uitgegeven.



Sinds de Abu Dhabi United Group Manchester City in handen kreeg, werd er in totaal maar liefst 2,13 miljard euro uitgegeven aan nieuwe spelers: gemiddeld zo'n 143 miljoen euro. Veelzeggend: de tien duurste aankopen in de clubhistorie van Manchester City zijn allemaal spelers die momenteel nog bij The Citizens spelen. Het bedrag dat de vertrokken spelers in die periode opleverden? 636 miljoen euro. Kortom: ook hier een negatieve transferbalans van zo'n slordige 1,5 miljard euro.

Prijzen Manchester City sinds de overname:

Premier League (4x)

FA Cup (2x)

League Cup (6x)

Community Shield (3x)

Dat de bodem van de lichtblauwe geldzee nog niet in zicht is, werd de afgelopen zomer wel bewezen. Kevin De Bruyne was al sinds het seizoen 2015/2016 de recordaankoop van Manchester City, maar de 76 miljoen euro die voor de Belg werd betaald werd deze zomer verpulverd. Jack Grealish kwam voor 117,5 miljoen euro naar Manchester City en moet de ploeg van coach Pep Guardiola eindelijk eens de Cup met de Grote Oren bezorgen, want die ontbreekt nog altijd in de prijzenkast van het The Citizens.

Bekijk hieronder de uitgaven van Manchester City sinds de overname van Abu Dhabi United Group. Tekst gaat onder de tabel verder.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.