Paris Saint-Germain drie weken zonder Draxler

Omonia Nicosia-uit Testen, passen en meten bij PSV voor Europese trip naar Cyprus

8:27 De situatie bij PSV was afgelopen weekend tamelijk chaotisch. In de loop van vandaag moet blijken of coach Roger Schmidt voor het duel met Omonia Nicosia een representatief elftal kan smeden van de niet door blessures of het coronavirus gevelde spelers.