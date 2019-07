PAOK Saloniki, winnaar van de dubbel en ongeslagen kampioen

PAOK, gelegen in Thessaloniki, moest lang wachten op het derde landskampioenschap. Het was alweer 34 jaar geleden dat de club zich tot de beste van Griekenland mocht kronen. De manier waarop PAOK afgelopen seizoen eindelijk weer eens een kampioenschap mocht vieren, was met overmacht. Van de dertig competitiewedstrijden won de werkgever van oud-Feyenoorder Diego Biseswar er liefst 26. Viermaal speelde de club gelijk, geen enkele wedstrijd ging verloren. Olympiakos kon met 75 om tachtig punten nog enigszins in de buurt komen, nummer drie AEK Athene moest liefst 23 punten toegeven op de kampioen. Biseswar op zijn beurt groeide uit tot meest waardevolle speler met tien goals en evenzoveel assists in alle competities. Net als Ajax in Nederland won ook PAOK de dubbel. In de finale werd AEK met 1-0 over de knie gelegd.

Herinneringen

Ajax speelt eerst in Griekenland op 6 of 7 augustus. De return in de Johan Cruijff Arena is op 13 augustus. De Amsterdammers hebben in elk geval goede herinneringen aan duels met PAOK. De Amsterdammers troffen de Grieken drie jaar geleden ook al eens in de derde voorronde van de Champions League. Thuis werd met 1-1 gelijkgespeeld, waarna het uitduel met 2-1 werd gewonnen. Ook in 2010 moest Ajax tegen PAOK in dezelfde kwalificatieronde. Een 1-1-resultaat in Amsterdam werd toen ook in Griekenland goedgemaakt. Destijds werd het 3-3 en mocht Ajax verder op basis van uitdoelpunten.