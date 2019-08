PAOK bereikte nog nooit de Champions League

Hoewel in Griekenland afgelopen seizoen geen maat stond op PAOK, liep de Europese campagne al vroeg uit op een deceptie. Alweer. Nadat FC Basel en Spartak Moskou nog wel verslagen werden, was het deze keer Benfica dat de club uit Thessaloniki de voet dwars zette op weg naar Europa’s meest lucratieve voetbaltoernooi. Ook de vier pogingen in jaren daarvoor mislukten.

In die edities was Ajax twee keer de beul van de Grieken. Dat was in de seizoenen 2010-2011 en 2016-2017. Net als nu was dat in de derde voorronde van de Champions League. Ajax deed al heel wat vaker mee aan de voorronde: maar liefst elf keer. Vier keer bereikte het daarna de groepsfase. Na deze ronde volgt nog een play-off.

Dat het vorige week 2-2 werd in het Toumbastadion spreekt ook al niet in het voordeel van PAOK. In alle elf gevallen dat een Griekse club het eerste Europese duel met 2-2 gelijkspeelde, ging de terugwedstrijd verloren.

In 2010 was Luis Suárez met doelpunten in beide wedstrijden tegen PAOK belangrijk voor Ajax.