Pakt Van de Beek met ManUnited eerste Europese prijs?

Manchester City moet dramati­sche reeks van debutanten in Champions Lea­gue-finale zien te doorbreken

5 mei Manchester City plaatste zich gisteravond voor de eerste keer in de clubgeschiedenis voor de finale van de Champions League. The Citizens scharen zich daarmee in een illuster rijtje van finalisten in de Europa Cup 1/Champions League. Aan de hand van data van Opta blikken we terug op de geschiedenis van de belangrijkste wedstrijd van Europa.