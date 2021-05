Pakt Manchester City eerste CL-beker of gaan Ziyech en co ermee vandoor?

Halve finales Europa League Europa Lea­gue-finale ver uit zicht voor Karsdorp en Roma na dreun bij ManU, Villarreal verslaat Arsenal

30 april De kans dat Rick Karsdorp met AS Roma de finale van de Europa League haalt, lijkt nihil na de heenwedstrijd tegen Manchester United. AS Roma verloor met 6-2 op Old Trafford, waar Donny van de Beek op de bank bleef bij de thuisploeg. Villarreal won de eerste confrontatie in de halve finales van Arsenal: 2-1.