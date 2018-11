Overwintert Ajax in de Champions League? Dit zijn de scenario's

Terwijl Ajax om 21.00 uur aan de bak moet in Estádio da Luz speelt concurrent Bayern München op dat moment de op papier eenvoudigere thuiswedstrijd tegen AEK Athene. Na deze confrontaties staan er nog maar twee wedstrijden op het programma in de poule. Eerst gaat Ajax op 27 november op bezoek bij AEK, daarna wordt het laatste groepsfaseduel in de Johan Cruijff Arena gespeeld tegen Bayern München op 12 december. Eindigt Ajax uiteindelijk op een gelijk puntenaantal dan telt onderling resultaat. Maar met welk gevoel Ajax richting die laatste twee wedstrijden gaat, hangt logischerwijs af van de resultaten vanavond. Daarom zetten wij de scenario’s op een rijtje.

Ajax verslaat Benfica

Ajax bepaalt. Want als de Amsterdammers vanavond winnen, is overwintering in de Champions League een feit. Ajax komt dan op tien punten en vergroot het gat met Benfica tot zeven punten – een achterstand die niet meer te overbruggen is.

Ajax speelt gelijk tegen Benfica

Ook met een puntje zullen ze vooraf helemaal niet ontevreden zijn in Amsterdam. De voorsprong op Benfica blijft vier punten met nog twee wedstrijden te gaan. Wetende dat de Portugezen naar Bayern moeten in de volgende speelronde én gezien het gegeven dat Ajax twee wedstrijden heeft om de strijd om Champions League-overwintering in haar voordeel te beslissen, lijkt een punt op voorhand ook voldoende.

Ajax verliest van Benfica

Als Ajax vanavond verliest, wordt het een ander verhaal. Dan lijkt Bayern, als er wordt gewonnen van AEK, zeker van groepswinst en zullen Ajax en Benfica vermoedelijk gaan uitmaken wie er in het kielzog van de Duitsers overwintert in de Champions League. In dit scenario ligt poule E in elk geval helemaal open en zullen de komende twee wedstrijden cruciaal worden. En stel dat Ajax verliest met twee tegendoelpunten of meer: dan kan onderling resultaat aan het einde van de rit zomaar cruciaal zijn. Als Ajax vanavond verliest moet de club hopen dat AEK dat óók doet, want dan is overwintering in Europa in elk geval een feit.