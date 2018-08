Oud-Ajacieden Fischer en Boilesen versperren De Roon en Hateboer de weg

Feyenoord-bedwinger Trencin redt het niet tegen Larnaca

19:34 Het is AS Trencin niet gelukt het hoofdtoernooi van de Europa League te halen. De Slowaakse club verloor vanavond in de play-offs met 3-0 bij AEK Larnaca. Het eerste duel tegen de Cyprioten was in 1-1 geëindigd.