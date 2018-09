Oppermachtig Real begint uitstekend met ruime zege op Roma

Voor de thuisclub scoorden Isco, Gareth Bale en Mariano Díaz. Real Madrid heeft de laatste drie edities van de Champions League gewonnen, de laatste door in de eindstrijd Liverpool te verslaan. In al die toernooien was doorgaans steeds de hoofdrol weggelegd voor Ronaldo, de naar Juventus vertrokken vedette uit Portugal. Pas in het laatste moment van de eerste helft nam Real afstand. Isco schoot fraai raak uit een door scheidsrechter Björn Kuipers toegekende vrije trap.

Madrid, oppermachtig, nam ook na de hervatting meteen het initiatief. In de 50ste minuut schoot Gareth Bale op de lat. Even later schoot de man uit Wales wel raak, na een mooie pass van Luka Modric. In blessuretijd scoorde de Colombiaan Díaz met een prachtig schot.



Bij AS Roma behoorden Justin Kluivert en Rick Karsdorp niet tot de selectie. Bij Real Madrid stond, evenals vorig seizoen, Keylor Navas in het doel. Dat hield automatisch in dat de van Chelsea overgenomen Belgische international Thibaut Courtois op de bank zat.