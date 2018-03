Opnieuw geen buitenbeentjes in kwartfinales Champions League

Met Real Madrid, Juventus, Liverpool, Manchester City, AS Roma, Sevilla, Bayern München en FC Barcelona komen alle teams uit de vier grootste competities. Voorafgaand aan het toernooi was Paris Saint-Germain nog een naam die hier te verwachten viel, maar de Franse landskampioen trof in de achtste finale al titelhouder Real Madrid.

In het seizoen 2011/2012 was Apoel Nicosia verrassend kwartfinalist door in de achtste finales Olympique Lyon uit te schakelen. De Cyprioten troffen toen in de kwartfinales Real Madrid. Een jaar later meldden teams als Galatasaray en Málaga zich in de kwartfinales. Een verder vervolg in de Champions League zat er voor deze 'buitenbeentjes' niet meer in.