Ook Schotland kan Rode Duivels niet stuiten

Sevilla en Spaanse voetbal­bond willen Reyes eren met finale Europa League

10 juni Met vijf eindzeges achter zijn naam is de op 1 juni overleden José Antonio Reyes de meest succesvolle speler ooit in de Europa League. FC Sevilla, de club waarmee hij het toernooi drie keer won, hoopt de UEFA te overtuigen de finale van 2021 in Reyes’ naam naar Andalusië te halen.