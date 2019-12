Ook Frenkie de Jong treurt na uitschakeling Ajax

Video Ten Hag: Wij verdienen het om door te gaan, maar het is niet zo

0:58 Erik ten Hag begrijpt heel goed waarom de Spaanse pers het een wonder noemt dat Valencia ten koste van zijn Ajax doorgaat in de Champions League. ,,Wij hebben de wedstrijd totaal naar onze hand gezet, zij zijn niet in het spel gekomen. We hebben hen onze wil opgelegd. Maar achterin stond Valencia goed, het was voor ons niet zo makkelijk om kansen te creëren, laat staan scoren.”