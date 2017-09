'Onthutste' Koeman in crisissfeer bij Everton

Na twee opeenvolgende overwinningen nam de druk op Koeman de afgelopen week wat af, maar de blamerende remise tegen Apollon zal de kritiek weer doen aanzwellen. Het veldspel is vooralsnog altijd veel te rommelig en onsamenhangend.



Adrian Sardinero strafte in de beginfase geklungel in de Engelse defensie af, 0-1. Dankzij Wayne Rooney hoefde Koeman niet lang tegen een achterstand aan te kijken. Hij profiteerde van een blunder bij Héctor Yuste (1-1).



Na de pauze schoot invaller Nikola Vlasic de thuisclub in de 66e minuut op voorsprong. Daarna kreeg ook Davy Klaassen nog wat speeltijd van Koeman. Na de rode kaart voor Valentin Roberge leek het duel gespeeld, maar twee minuten later zorgde Héctor Yuste alsnog voor de pijnlijke gelijkmaker: 2-2.



Koeman was onthutst over het spel van Everton. ,,We begonnen door elke bal terug te spelen in plaats van vooruit. Het eerste doelpunt gaven we weg. Het is duidelijk dat we worstelen. De spelers spelen ver onder hun niveau'', liet de oud-international eerlijk weten. Daarmee bracht hij zichzelf in een lastige situatie. Want door te erkennen dat zijn manschappen momenteel onder hun kunnen spelen, stelt hij ook zichzelf min of meer ter discussie.